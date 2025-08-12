При атаке дрона ВСУ в Курской области пострадал мирный житель

ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона частный дом в селе Заолешенка Суджанского района Курской области. В результате удара пострадал 45-летний мужчина. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«У него закрытая черепно-мозговая и минно-взрывная травма, травмы головы, шеи, груди, рук и ног», – написал он в своем телеграмм-канале. Пострадавшего доставили в Курскую областную больницу.

Хинштейн призвал жителей не возвращаться в приграничные районы, пока там не станет безопасно.

