В Волгограде эвакуировали многоэтажку из-за упавшего дрона

Минувшей ночью система противовоздушной обороны сработала в семи регионах России, перехватив 46 украинских дронов. По предварительным данным, пострадавших нет. В Волгограде обломки упали на крышу многоэтажного дома, жильцов эвакуируют.

«В течение прошедшей ночи с 22.35 12 августа до 06.05 мск 13 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сообщили в Министерстве обороны.

15 БПЛА сбили над территорией Брянской области, 11 – над Волгоградской, семь – над Ростовской, пять – над Краснодарским краем, по два – над Крымом, Белгородской и Воронежской областями, а также над акваторией Азовского моря.

Как сообщили власти подвергшихся ночному налету регионов, по предварительным данным, пострадавших нет.

В Волгограде обломки сбитого беспилотника упали на крышу 16-этажного жилого дома в Тракторозаводском районе. «Специалисты оперативных служб проводят эвакуацию жителей дома с целью обеспечения безопасности при обследовании обломков саперами», – сообщил губернатор Андрей Бочаров.

Кроме того, на Краснодарском крае ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани. Части одного из уничтоженных БПЛА упали на территорию предприятия, в результате загорелся автомобиль, пожар быстро потушили. Пострадавших нет.

На местах работают оперативные службы. Последствия атаки устанавливаются.

Москва, Зоя Осколкова

