В здании суда в Белгороде возник пожар после атаки дрона ВСУ

Украинский беспилотник атаковал здание Октябрьского районного суда в Белгороде. Назначенные на 13 августа заседания перенесены на другие даты.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что никто не пострадал, но в результате взрыва загорелось одно из помещений. Возгорание оперативно ликвидировали. Также повреждены остекление и фасад. На месте работают оперативные службы.

«Приняли решение временно перенести работу данного учреждения в другое место. Для нас важно сохранить жизнь и здоровье людей. Это первоочередная задача»,– написал глава региона в своем телеграм-канале.

В самом суде сообщили, что из-за атак БПЛА назначенные на 13 августа судебные заседания отменены и будут перенесены на другие даты. В пресс-службе учреждения отметили, что новые даты и время рассмотрения дел будут сообщены участникам процесса дополнительно.

Белгород, Наталья Петрова

