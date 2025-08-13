российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 13 августа 2025, 12:17 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Спецслужбы задержали агента Киева, готовившего теракты на Транссибе

Сотрудники ФСБ задержали украинского агента, который готовил диверсии на Транссибирской магистрали. Об этом сообщает Центр общественных связей спецслужбы.

19-летний житель Кировской области вступил в курируемую украинскими спецслужбами террористическую организацию и планировал выехать в зону проведения специальной военной операции, чтобы примкнуть к противнику.

«По указанию куратора злоумышленник наносил проукраинские надписи в общественных местах и планировал совершить поджоги релейных шкафов Транссибирской магистрали для блокирования грузоперевозок в интересах СВО», – говорится в сообщении.

При попытке выезда в Московский регион преступник задержан сотрудниками ФСБ России. Уголовное дело возбуждено по ч. З ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 («Участие в деятельности терорганизации»), ст. 275 («Государственная измена») УК РФ. Задержанному грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.

Киров, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

В рубриках

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт,