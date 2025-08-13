Спецслужбы задержали агента Киева, готовившего теракты на Транссибе

Сотрудники ФСБ задержали украинского агента, который готовил диверсии на Транссибирской магистрали. Об этом сообщает Центр общественных связей спецслужбы.

19-летний житель Кировской области вступил в курируемую украинскими спецслужбами террористическую организацию и планировал выехать в зону проведения специальной военной операции, чтобы примкнуть к противнику.

«По указанию куратора злоумышленник наносил проукраинские надписи в общественных местах и планировал совершить поджоги релейных шкафов Транссибирской магистрали для блокирования грузоперевозок в интересах СВО», – говорится в сообщении.

При попытке выезда в Московский регион преступник задержан сотрудниками ФСБ России. Уголовное дело возбуждено по ч. З ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 («Участие в деятельности терорганизации»), ст. 275 («Государственная измена») УК РФ. Задержанному грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.

Киров, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube