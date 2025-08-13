Известный триатлонист оказался в реанимации после столкновения на гонке в Москве

Известный триатлонист, чемпион мира Ironman 70.3 Илья Слепов оказался в реанимации после заезда на соревнованиях «Лига триатлона & Ironstar Москва». Об этом сообщил он сам в своем аккаунте в запрещенной сети.

«На моей полосе оказался спортсмен со встречки», – уточнил Слепов. Сейчас его уже выписали из реанимационного отделения, триатлонист сообщает, что ему предстоит еще одна операция.

«Я пока не особо в кондициях, но живой. И это главное. Говорить пока не могу. Но читаю и могу писать. Вернулся юмор», – добавил Слепов. Его подписчики рассказали, как предположительно произошла авария: якобы из-за кочки или ямы другого велосипедиста выбросило под колеса движущегося навстречу спортсмена. Из-за столкновения оба получили травмы разной степени тяжести.

Интересно, что в официальных аккаунтах организаторов о ЧП не сообщается.

Москва, Елена Сычева

На триатлоне в Москве травмировались два участника

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube