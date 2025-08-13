Житель Башкирии отравился чачей, которую ему предложила попутчица

Житель Башкирии попал в больницу после отравления чачей, которой его угостила попутчица. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.

«Растет число пациентов, отравившихся чачей с метанолом. Сегодня в городскую больницу №21 поступил 60-летний мужчина. Смертельным напитком его угостила попутчица. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии», – написал Рахматуллин в своем телеграм-канале.

Кроме того, в больнице продолжает лечение 30-летний мужчина, который поступил 8 августа. Пациента перевели из реанимации в токсикологическое отделение, его состояние стабильное.

Ранее в больнице в Уфе умерла женщина, которая, по данным СМИ, полностью ослепла после употребления суррогатного алкоголя. Чачу привезли ей из Сочи в качестве подарка.

Напомним, 7 августа Адлеровский районный суд Сочи заключил под стражу двух реализаторов с рынка на федеральной территории «Сириус». Они обвиняются в том, что продали туристам «домашнюю чачу» с метанолом. Согласно данным следствия, как минимум десять человек погибли от отравления купленным на рынке в Сириусе алкоголем, который был изготовлен кустарным способом. Известно, что многие туристы покупали алкоголь на рынке и везли домой, в другие регионы страны, как гостинец.

Уфа, Зоя Осколкова

