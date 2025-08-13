На Кубани поймали одного из сбежавших из центра временного содержания иностранцев

В Краснодарском крае задержали последнего из шести сбежавших из центра временного содержания иностранцев. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Побег был совершен 10 августа из центра временного содержания иностранных граждан отдела МВД России по Гулькевичскому району. Пятерых беглецов удалось быстро задержать, шестой скрылся.

«В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска краевого главка полиции совместно с коллегами из Геленджика задержали шестого сбежавшего из центра временного содержания иностранных граждан», – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что мужчина прятался в хозпостройке в поселке Прасковеевка. На него, как и на остальных участников побега, составлены административные материалы по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

