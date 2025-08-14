Дроны ВСУ атаковали регионы России: в Белгороде ранены три человека, в Волгограде горит нефтезавод

За прошедшую ночь силы противоздушной обороны перехватили и уничтожили 44 украинских беспилотника над пятью российскими регионами, сообщает Минобороны РФ. В Волгограде из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Обошлось без пострадавших. В Белгороде из-за атаки дронов в четверг утром пострадали три мирных жителя, повреждения получило здание регионального правительства.

По данным военного ведомства, в период с 20:00 мск среды до 7:00 четверга система ПВО сбила 14 беспилотников ВСУ самолетного типа над акваторией Черного моря. Девять дронов нейтрализовано над Волгоградской областью, по семь – над Крымом и Ростовской областью, четыре – над Краснодарским краем, два – над Белгородской областью. Еще один беспилотник уничтожили над Азовским морем.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что в результате падения обломков вражеских беспилотников произошли утечка и возгорание нефтепродуктов на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе. «Пожарные службы оперативно приступили к пожаротушению. По предварительным данным, пострадавших нет», – уточнил глава региона.

В Белгороде украинский дрон нанес удар по зданию правительства региона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. «Сейчас шел пешком, в это время ударили по зданию правительства области, есть небольшие повреждения», – сообщил он в своем телеграм-канале сегодня утром. Гладков уточнил, что пострадавших нет, и выложил видео с повреждениями фасада у входа в областную администрацию.

Позже Гладков сообщил, что Белгород второй раз за утро подвергся атаке беспилотника ВСУ. По его данным, три человека получили ранения. «Мужчину в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями и его супругу с ожогом предплечья бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу», – написал он в тг-канале. Третьего пострадавшего с баротравмой и осколочным ранением ноги везут в городскую больницу №2. Также в результате атаки загорелся легковой автомобиль, огонь уже потушили. Кроме того, в четвертый раз за утро был нанесен удар БПЛА по зданию правительства Белгородской области. Гладков опубликовал снимки пострадавшего от удара дронов здания регионального правительства.

В Ростовской области, по данным врио губернатора Юрия Слюсаря, силы ПВО отразили атаку дронов ВСУ в Миллеровском и Кашарском районах. «По оперативным данным, никто из людей не пострадал. В одном частном доме в Миллерово выбиты стекла, поврежден забор», – написал он в своем телеграм-канале.

Москва, Наталья Петрова

