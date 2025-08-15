В Курске погибла женщина в ходе ночной атаки украинских дронов

Минувшей ночью российские регионы подверглись налету вражеских беспилотников, средства противовоздушной обороны сбили 53 БПЛА. В Курске после попадания дрона в жилой дом погибла женщина, еще шесть человек пострадали. На местах работают оперативные службы.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотника самолетного типа. 13 БПЛА сбили над территорией Курской области, 11 – над Ростовской областью, семь – над Самарской, шесть – над Белгородской, пять – над Орловской, по четыре – над Брянской и Воронежской областями, по одному – над Саратовской областью, Калмыкией и акваторией Азовского моря.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что вражеский дрон попал в многоэтажный дом в железнодорожном районе Курска. Пожар охватил четыре верхних этажа.

«К глубокой скорби, погибла одна женщина. Приношу самые искренние соболезнования родным. Нет слов, чтобы выразить всю боль и несправедливость от этого преступления. Еще шесть человек пострадали, один из них в тяжелом состоянии. Всем им оказывается медицинская помощь», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Кроме того, в Ростовской области произошло несколько возгораний сухой травы, которые были быстро потушены, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. В селе Николаевка Неклиновского района в частном доме посечены стены. По оперативным данным, никто из людей не пострадал.

На местах работают оперативные службы, информация о последствиях ночного налета уточняется.

Москва, Зоя Осколкова

