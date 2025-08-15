При ударе дрона по центру Белгорода пострадали два человека

В Белгороде два мирных жителя пострадали из-за беспилотной атаки. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Двое мужчин получили ранения в результате удара беспилотника по центру города. У одного мужчины проникающее ранение живота. Его состояние оценивается как тяжелое. У второго мужчины осколочные ранения ног. Бригада скорой доставляет их в областную клиническую больницу», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Кроме того, повреждено остекление у двух административных зданий, выбиты окна в нескольких квартирах трех жилых домов, повреждены фасады частных домовладений, осколками посечены два легковых автомобиля.

«Информация о последствиях уточняется. Все оперативные службы продолжают работать на местах», – отметил Гладков.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

