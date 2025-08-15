В результате взрыва пороха на рязанском предприятии погибло уже 5 человек

В результате взрыва пороха на предприятии «Эластик» в Рязанской области погибло 5 человек. Об этом сообщаем МЧС России.
Напомним, что 15 августа в цехе по производству пороха произошел взрыв и пожар. Изначало сообщалось о 3 погибших и 20 пострадавших. Здание цеха разрушено.
На месте работает оперативный штаб по ликвидации последствий ЧС, там же находится и губернатора региона Павел Малков. Пострадавшие госпитализированы в больницу Шиловского района.
Для ликвидации последствий ЧС задействованы 70 специалистов и 28 единиц техники.
Рязань, Елена Васильева
