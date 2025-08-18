российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 18 августа 2025, 10:00 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Число жертв взрыва в Рязанской области выросло до 20

В Рязанской области выросло число погибших при взрыве на заводе «Эластик». Об этом сообщили в оперштабе.

«По состоянию на 7 утра 18 августа в результате ЧП в Шиловском районе погибли 20 человек. Пострадавших 134, из них 31 пациент находятся в стационарах Рязани и Москвы, 103 пациента проходят амбулаторное лечение», – говорится в сообщении.

Поисково-спасательные работы на месте продолжаются, добавили в оперштабе.

Утром в пятницу, 15 августа, в пороховом цеху завода «Эластик» в Шиловском районе произошел взрыв и начался пожар. Здание цеха полностью разрушено. В Шиловском районе введен режим ЧС. 18 августа в Рязанской области объявлен днем траура.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Рязань, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Ссылки по теме

Число погибших при взрыве на предприятии в Рязанской области выросло до 11 / Взрыв на рязанском заводе: уже 9 погибших и более 100 пострадавших / Озвучена предварительная причина взрыва в пороховом цеху рязанского завода / В результате взрыва пороха на рязанском предприятии погибло уже 5 человек

В рубриках

Центр России, Россия, Скандалы и происшествия,