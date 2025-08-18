Число жертв взрыва в Рязанской области выросло до 20

В Рязанской области выросло число погибших при взрыве на заводе «Эластик». Об этом сообщили в оперштабе.

«По состоянию на 7 утра 18 августа в результате ЧП в Шиловском районе погибли 20 человек. Пострадавших 134, из них 31 пациент находятся в стационарах Рязани и Москвы, 103 пациента проходят амбулаторное лечение», – говорится в сообщении.

Поисково-спасательные работы на месте продолжаются, добавили в оперштабе.

Утром в пятницу, 15 августа, в пороховом цеху завода «Эластик» в Шиловском районе произошел взрыв и начался пожар. Здание цеха полностью разрушено. В Шиловском районе введен режим ЧС. 18 августа в Рязанской области объявлен днем траура.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Рязань, Зоя Осколкова

