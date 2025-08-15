Озвучена предварительная причина взрыва в пороховом цеху рязанского завода

Озвучена предварительная причина взрыва, который прогремел сегодня утром в пороховом цеху завода «Эластик» в Рязанской области. Пока оперативные службы склоняются к версии техногенного характера, без внешнего воздействия.

Как сообщает Mash со ссылкой на свои источники, во время работ следотонировал снаряд. Произошел взрыв, потом пожар.

По данным МЧС России на данный момент, погибло 5 человек, 20 пострадали. Mash сообщает, что еще два десятка человек могут находиться под завалами цеха. Официально данная информация подтверждена не была.

На месте развернут оперативный штаб, на ликвидации последствий взрыва и пожара работают 70 человек и 23 единицы техники.

