Число погибших при взрыве на предприятии в Рязанской области выросло до 11

Число погибших при взрыве и пожаре на предприятии в Рязанской области увеличилось до 11 человек. Еще 130 человек пострадали, 29 из них госпитализированы. Об этом сообщают МЧС России и региональный оперативный штаб. Ранее стало известно о девяти жертвах.

«При разборе завалов обнаружены тела еще двух человек. Всего, к сожалению, погибли 11 человек. Пострадали 130 человек», – говорится в сообщении МЧС.

По данным оперштаба Рязанской области, 29 пострадавших доставлены в медучреждения. Тринадцать из них находятся в больницах Рязани, 16 переведены в федеральные медицинские центры Москвы, уточнили в оперштабе.

На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. Специалисты МЧС вручную и при помощи тяжелой техники разбирают завалы, плиты, вывозят строительный мусор. Кинологические расчеты ведомства продолжают обследовать разрушенные конструкции. Кроме того, на месте ЧП работают психологи МЧС.

Всего в ликвидации последствий происшествия задействованы более 360 человек и 90 единиц техники.

Утром в пятницу, 15 августа, в пороховом цеху завода «Эластик» в Шиловском районе произошел взрыв и начался пожар. Здание цеха полностью разрушено. На месте развернут оперативный штаб, в Шиловском районе введен режим ЧС..

По версии оперативных служб, инцидент имеет техногенный характер. Mash сообщал со ссылкой на источники, что во время работ сдетонировал снаряд. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Рязань, Наталья Петрова

