Взрыв на рязанском заводе: уже 9 погибших и более 100 пострадавших

Число погибших в результате взрыва и последующего масштабного пожара в пороховом цеху завода «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области достигло 9 человек, еще более 100 пострадали. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. Ранее сообщалась о пяти жертвах.

«Тела еще четырех человек извлечены из-под завалов. По уточненной информации, пострадали 129 человек, из них 9 погибло», – сказано в сообщении. Работы на месте взрыва продолжаются.

В МЧС отметили, что из-под завалов спасен еще один человек. Пострадавшего обнаружил кинологический расчет. Всего после происшествия удалось спасти трех человек.

Накануне в пороховом цеху завода «Эластик» произошел взрыв и вспыхнул пожар. Здание цеха полностью разрушено. На месте развернут оперативный штаб, в ликвидации последствий взрыва и пожара задействованы порядка 350 человек и более 80 единиц техники.

По версии оперативных служб, инцидент имеет техногенный характер. Mash сообщал со ссылкой на источники, что во время работ следотонировал снаряд.

Следственное управление СК РФ по Рязанской области возбудило уголовное дело по факту происшествия по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» (ч. 3 статьи 217 УК РФ).

Москва, Наталья Петрова

