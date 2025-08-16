За ночь над регионами России перехватили 29 дронов ВСУ

Силы ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 29 украинских беспилотников самолетного типа над шестью российскими регионами и Азовским морем.

Как уточнили в ведомстве, 10 дронов сбили в Ростовской области, девять – в Ставропольском крае. Еще четыре БПЛА нейтрализовали над Курской областью и по одному – над Белгородской, Брянской областями и Краснодарским краем. Также три дроны уничтожили над акваторией Азовского моря.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал об отражении налета дронов в Новошахтинске и в хуторе Тельман Родионово-Несветайского района, где была повреждена кровля и несущая стена частного дома. Пострадал проживающий там мужчина, уточнил глава региона. С переломом его доставили в больницу, где оказали всю необходимую медицинская помощь. Позднее система ПВО отразила атаку беспилотников в Миллеровском районе. В райцентре в двух многоквартирных и нескольких частных домах были выбиты стекла.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров ночью сообщил об очередной попытке ВСУ атаковать промзону города Невинномысска. «Средствами радиоэлектронной борьбы и ПВО вражеские БПЛА были нейтрализованы, какого-либо существенного урона атака не нанесла, жертв и разрушений удалось избежать. На территории падения беспилотников в настоящее время горит стерня, над ее тушением сейчас работают специалисты МЧС», – написал он в своем телеграм-канале.

Брянский губернатор Александр Богомаз отчитался об отсутствии пострадавших и разрушений.

