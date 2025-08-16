российское информационное агентство 18+

Суббота, 16 августа 2025, 12:09 мск

Украинский дрон ударил по частному дому в Белгороде – пострадал один человек

Фото Минобороны РФ

Украинский беспилотник атаковал частный дом в Белгороде, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Пострадал один мирный житель.

По словам главы региона, у мужчины ожог предплечья, врачи скорой помощи оказали ему помощь на месте. От госпитализации пострадавший отказался.

Из-за взрыва загорелась кровля дома, пожар уже потушен. На месте продолжают работать все оперативные службы, добавил Гладков.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в периоды с 7:00 до 09:30 мск 16 августа средствами ПВО уничтожены шесть украинских БПЛА самолетного типа над Белгородской областью.

Белгород, Наталья Петрова

