Отец и сын-подросток погибли при атаке БПЛА в Курской области

Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в Рыльском районе Курской области. По предварительным данным, погибли два человека – 52-летний мужчина и его 13-летний сын. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

«Из-за атаки машина загорелась, они погибли на месте», – написал он в своем телеграм-канале. Хинштейн выразил соболезнования семье погибших. И призвал жителей Курской области не возвращаться в приграничные районы. «Это может закончиться трагедией!», – предупредил он.

Курск, Наталья Петрова

