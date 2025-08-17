Силы ПВО за ночь сбили 46 украинских беспилотников

Минувшей ночью система противоздушной обороны уничтожила 46 украинских беспилотников. ВСУ атаковали восемь регионов России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Наибольшее количество БПЛА сбито над территорией Белгородской области – 16. Над Нижегородской областью перехвачено 14 дронов, над Воронежской – девять и три над Брянской областью. Еще по одному беспилотнику сбито над Курской, Орловской, Калужской и Смоленской областями.

В Воронежской области при налете беспилотников ранен монтер пути железнодорожной станции, он госпитализирован. Губернатор региона Александр Гусев отмечал, что после повреждения ЛЭП на железнодорожной станции, вызванного падением обломков БПЛА, задержано движение нескольких поездов. Кроме того, загорелись магазин и вещевой рынок в одном из районов области. По последним данным властей, возгорание магазина и рынка в ликвидировано, движение поездов также восстановлено.

В самом Воронеже из-за падения обломков БПЛА повреждены остекление одной квартиры, технический этаж в одном из домов и 10 автомобилей, уточнил мэр города Сергей Петрин. По его словам, тепловой контур квартиры и этого помещения специалисты закроют уже сегодня, а собственники автомобилей получат компенсацию.

В Брянской, Калужской и Смоленской областях, по информации региональных властей, при отражении воздушных атак обошлось без пострадавших и разрушений.

