«Окучивали» полгода: пенсионерка из Москвы отдала аферистам четыре квартиры и 1 млн рублей

Московская пенсионерка лишилась четырех квартир и более 1 миллиона рублей за полгода общения с телефонными мошенниками. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

«Все началось со звонка лжеучасткового 78-летней женщине. Силовик сообщил свой «новый» номер телефона и предупредил, что ей могут звонить мошенники. Введенная в заблуждение потерпевшая поверила, а когда ей позвонили соучастники псевдосиловика и начали требовать деньги, тут же связалась с ним, – рассказали в надзорном ведомстве. – Лжеучастковый успокоил женщину, сказал, что теперь все ее телефонные переговоры будут «прослушивать», нужно выполнять указания «преступников» и тогда их поймают».

По указанию телефонных аферистов женщина взяла из дома имеющиеся сбережения в сумме 800 тысяч рублей и положила их в почтовый ящик в доме, адрес которого ей указали злоумышленники. Таким же образом преступники похитили у пенсионерки еще 300 тысяч рублей, которые она по их указке сняла со счета. После этого жертве сообщили, что нескольких «преступников» уже схватили и они сотрудничают со следствием, но для поимки остальных нужно продолжить «операцию».

Тогда женщина, следуя указаниям звонивших, продала квартиры на улицеСанникова и в Чукотском проезде, а также две квартиры на улице Беломорская. Деньги от сделок она передала курьерам мошенников.

Когда лжеполицейские стали уговаривать пенсионерку оформить ренту на ее квартиру в Подмосковье, она поняла, что ее обманули.

По данным правоохранителей, нанесенный женщине ущерб превышает 50 млн рублей. Прокуратура Северо-Восточного административного округа Москвы контролирует установление всех обстоятельств совершенного преступления.

В прокуратуре Москвы напомнили, что следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по телефону не проводятся, а сотрудники банков, государственных и правоохранительных органов никогда не просят граждан продавать имущество, передавать деньги курьерам или переводить их на определенные счета.

«Поступили телефонные предложения продать квартиру – прекратите разговор. Это мошенники», – предупредили в ведомстве.

