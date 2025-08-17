ФСБ: сорвана попытка атаки украинского беспилотника на Смоленскую АЭС

Украинский боевой дрон подавлен в воскресенье над территорией Смоленской АЭС, сообщила ФСБ России.

По данным спецслужбы, ВСУ при попытке атаки на атомную электростанцию использовали ударный беспилотник самолетного типа «Спис» украинского производства. Силы радиоэлектронной борьбы подавили БПЛА над территорией Смоленской АЭС, уточнили в ФСБ.

«Таким образом, сорвана террористическая атака ВСУ на объект атомной энергетики», – заявили в спецслужбе.

В ФСБ также отметили, что Вооруженные силы Украины продолжают провокации в виде попытки атаки беспилотными летательными аппаратами объектов атомной энергетики России.

Позже Минобороны РФ сообщило, что российские военные 17 августа пресекли попытку атаки киевского режима с применением БПЛА по инфраструктуре атомной электростанции в Смоленской области. «Украинский беспилотный летательный аппарат был перехвачен в воздушном пространстве Смоленской области», – говорится в сообщении.

Утром военное ведомство сообщало об уничтожении одного дрона самолетного типа над Смоленской областью прошедшей ночью. По информации губернатора региона Василия Анохина, пострадавших и разрушений при отражении атаки нет.

Управление коммуникаций атомной станции информировало, что Смоленская АЭС работает штатно, «в работе находятся все три энергоблока».

Москва, Наталья Петрова

