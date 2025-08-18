Над Россией за ночь сбили 23 украинских беспилотника

Российские средства противоздушной обороны в ночь на понедельник уничтожили 23 украинских беспилотника самолетного типа над семью регионами, Черным и Азовским морями. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Больше всего дронов перехватили над Тамбовской областью – 8. По два БПЛА сбили на Белгородской и Ростовской областями. По одному беспилотнику нейтрализовано над Курской, Воронежской областями, Краснодарским краем и Крымом. Кроме этого, пять дронов уничтожено над акваторией Черного моря, два – над Азовским морем.

В Воронежской области, по данным врио губернатора Юрия Слюсаря, отражена атака в Миллеровском и Чертковском районах. Пострадавших и разрушений нет. В Воронежской области при падении дрона загорелось нежилое строение, пожар оперативно потушили, сообщил глава региона Александр Гусев. Никто не пострадал.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube