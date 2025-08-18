Два жителя Донецка пострадали во время ночного обстрела

В Донецке два мирных жителя пострадали во время ночного обстрела со стороны Украины. Об этом сообщил глава муниципального округа Алексей Кулемзин.

«В результате ночного обстрела украинскими националистами Ленинского района... Пострадала женщина 1961 года рождения и парень 2005 года рождения», – написал он в своем телеграм-канале.

По словам Кулемзина, во время атаки были повреждены жилые дома на улицах Жуковского, Авиационная, Рослого, Пионерская и Ионова.

Сегодня ночью российские средства противоздушной обороны уничтожили 23 украинских беспилотника самолетного типа над семью регионами, Черным и Азовским морями.

Донецк, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

