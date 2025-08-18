В Сочи возбудили уголовное дело после гибели двух туристов во время джиппинга

В Лазаревском районе Сочи разбился внедорожник с туристами. В результате аварии, которая произошла во время джип-тура, погибли два человека, в том числе 16-летний подросток, еще семеро пострадали. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК). Об этом сообщает следственное управление СК России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, 17 августа во время перевозки группы туристов водитель автомобиля УАЗ превысил скоростной режим и наехал на конструкцию дорожного ограничения. В результате ДТП погибли два человека, в том числе несовершеннолетний, пострадали еще 6 пассажиров внедорожника, а также водитель. Пострадавшие госпитализированы с различными травмами, угрозы их жизни нет.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины, который вместе со знакомыми, личности которых в настоящее время устанавливаются, предоставлял услуги джиппинга туристам за плату. Он подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. По данным СМИ, фигурантом дела стал владелец экскурсионного УАЗа, который в момент аварии находился за рулем.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначены необходимые экспертизы.

В региональном полицейском главке уточнили, что в ДТП погибли 24-летний мужчина и 16-летний подросток. Смертельная авария произошла в воскресенье вечером в районе села Солох-аул.

Ранее сообщалось, что 17 августа в районе села Красная Воля в Адлеровском районе Сочи опрокинулся на горной дороге УАЗ с туристами также во время джип-тура. Пострадали шесть человек, в том числе один несовершеннолетний. В связи с ДТП также возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Сочи, Наталья Петрова

