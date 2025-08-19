«Почту России» оштрафовали за нарушения условий модернизации отделений в селах

Суд оштрафовал АО «Почта России» за нарушение условий предоставления бюджетных инвестиций, выделенных на модернизацию отделений в сельской и труднодоступных местностях.

Как сообщает Счетная палата, соответствующее решение принято мировым судьей Москвы по делу об административном правонарушении, инициированному контрольным органом. Штраф составил 230,6 млн рублей.

По данным аудиторов, «Почта России» до 31 декабря 2023 года должна была модернизировать не менее 1 282 отделений, а до 31 декабря 2024 года – не менее 773 отделений. Проверка установила, что фактически на 1 января 2024 года было модернизировано 767 отделений, а на 1 января 2025 года – 664 отделения.

«При этом отчеты о достижении результата предоставления бюджетных инвестиций, направленные обществом в Минцифры России, содержали недостоверные данные о количестве модернизированных объектов», – подчеркнули в СП.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

