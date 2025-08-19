российское информационное агентство 18+

Вторник, 19 августа 2025, 16:27 мск

Следователи проверяют ферму под Воронежем, где людей держали в рабстве

Следственный комитет проводит проверку информации о том, что в Воронежской области на ферме использовался рабский труд.

В соцсетях появились данные о том, что на ферме, расположенной в селе Подколодновка Богучарского района, незаконно удерживают людей, заставляя их бесплатно работать и жить в ужасных условиях.

В публикации речь идет о «сотне рабов», к которым за непослушание применяется насилие.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области по данному сообщению незамедлительно организовано проведение доследственной проверки», – сообщили в ведомстве.

Воронеж, Зоя Осколкова

