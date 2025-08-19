ФАС выявила медицинский картель на сумму более 1,5 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба выявила картель при поставках медизделий на сумму 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«ФАС выявила медицинский картель на сумму более 1,5 миллиарда рублей. Признаки нарушения обнаружены в семи регионах на торгах по поставке расходных медицинских изделий, в том числе технических средств реабилитации... Общая сумма начальных максимальных цен контрактов предварительно составила 1 574 360 370 рублей», – говорится в сообщении.

ФАС возбудила возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Огис Трейд» и ООО «Торговый дом «Эмса». Организации подозревают в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах.

Отмечается, что в случае установления вины компаниям грозят оборотные штрафы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

