В московском вузе предотвращен теракт по заданию Киева

В Москве силовики задержали молодого человека, который по заданию украинской военной разведки совершить теракт в столичной академии имени Тимирязева 1 сентября. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на информированный источник.

По сведениям издания, злоумышленник по заданию украинского куратора забрал из тайника самодельное взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель. Мужчина должен был привести бомбу в действие дистанционно в тот момент, когда первокурсники придут на торжественное собрание.

Задержанный общался с куратором из Главного разведывательного управления Минобороны Украины через Telegram, за преступление ему обещали вознаграждение в размере 2400 долларов.

Возбуждено уголовное дело о подготовке теракта. Фигурант дал признательные показания.

Ранее сегодня ФСБ России сообщила о задержании в Удмуртии уроженца одной из стран Центральной Азии, который готовил теракт на железной дороге. Мигрант собирался поджечь поезд. Об этом сообщила ФСБ России.

Москва, Наталья Петрова

