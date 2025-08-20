Средства ПВО за ночь сбили 42 дрона над девятью регионами России

Минувшей ночью система противовоздушной обороны сбила 42 вражеских беспилотника над территорией девяти регионов России. По предварительным данным, пострадавших нет.

«В течение прошедшей ночи 20 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сообщили в Министерстве обороны РФ.

14 БПЛА сбили – над Воронежской областью, восемь – над Тамбовской, семь – над Курской, пять – над Ростовской. По два – над территориями Брянской, Орловской и Смоленской областей, по одному – над Краснодарским краем и Липецкой областью.

Как сообщили власти подвергшихся налету регионов, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. На местах падения обломков работают оперативные службы.

Москва, Зоя Осколкова

