В Брянской области разгромлена украинская ДРГ, готовившая теракты на транспорте

В Брянской области ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа, состоявшая из кадровых сотрудников службы специальных операций, курируемых главным управлением разведки минобороны Украины. Диверсанты прошли обучение у западных инструкторов на Украине, а также в Литве, Эстонии и Норвегии. Боевики планировали совершить в России теракты на транспортной инфраструктуре. Об этом сообщает ФСБ РФ.

Операция по выявлению и ликвидации ДРГ проведена ФСБ совместно с подразделениями Росгвардии и МВД. В результате трое диверсантов были уничтожены и трое задержаны.

С места боестолкновения обнаружены и изъяты шесть американских автоматических штурмовых винтовок с приборами для бесшумной стрельбы, 16 кг взрывчатки чешского производства и средства инициирования. Кроме того, у диверсантов изъяли большое количество гранат и патронов натовского образца, а также радиостанцию для поддержания связи с руководством украинской военной разведки.

В ФСБ отметили, что задержанные «дают признательные показания о причастности ДРГ к подрывам в сентябре 2024 года железнодорожного полотна в Новооскольском районе Белгородской области и подготовке к иным терактам на территории нашей страны».

Следственный отдел УФСБ по Брянской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии). Решается вопрос об избрании членам ДРГ меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия с целью квалификации их деяний по статьям 222 (незаконный оборот оружия и боеприпасов), ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств), ст. 226.1 (контрабанда оружия и взрывчатых веществ), ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ст. 322 (незаконное пересечение государственной границы РФ) УК России», – добавили в ФСБ.

Москва, Наталья Петрова

