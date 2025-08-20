Природный пожар в ЛНР охватил более 500 гектаров и повредил 306 строений

На территории Луганской Народной республики природный пожар распространился на 502 гектара и повредил 306 строений. Об этом сообщает МЧС России.

К тушению огня подключены 115 спасателей, в том числе волонтеры, и 44 единицы техники МЧС России.

Как сообщал «Новый День», крупный лесной пожар произошел в Станично-Луганском районе. Первоначально огонь охватил садовые участки в Ольховских Дачах. По данным на 19 августа, были уничтожены почти 100 дачных домов, пострадали 11 человек. Из опасной зоны было эвакуировано 60 жителей.

