В Калужской области задержаны подростки за поджог синагоги

Следственный комитет сообщил о задержании двух подростков из Москвы и Брянской области по подозрению в совершении поджога синагоги в Обнинске.

По данным ведомства, к преступлению причастны двое молодых людей 15 и 16 лет, которые разбили окна частного дома на улице Графской и бросили бутылки с горючим веществом. Следствие считает, что преступление было заранее спланировано.

По предварительной оценке, ущерб причинен на 500 тысяч рублей.

В пресс-службе главного раввина России Берла Лазара ранее сообщали, что в ночь с 12 на 13 августа в Обнинске неизвестные попытались поджечь синагогу. По имеющимся данным, в здание синагоги бросили не менее трех бутылок с зажигательной смесью. Пострадал вход в здание.

В пресс-службе обращали внимание, что 10 июля 2024 года неизвестные уже пытались поджечь здание этой синагоги, сгорела внутренняя электроподстанция. Полиция тогда задержала двух несовершеннолетних.

Калуга, Анастасия Смирнова

