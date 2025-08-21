Мошенники арендуют аккаунты в мессенджере Мax для обмана россиян

Мошеннические колл-центры начали арендовывать аккаунты в мессенджере Max у обычных пользователей для использования в своих схемах. Аферисты предлагают за аренду вознаграждение до 15 долларов. Об этом сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Как отметили в ведомстве, аналогичная схема ранее была отработана в мессенджере WhatsApp*, мошенники используют ту же инфраструктуру.

«Аккаунты передаются гражданами России во временное пользование за вознаграждение в 10-15 долларов. Чаще всего аккаунты сдают школьники и студенты, для которых такое вознаграждение является значительным», – говорится в сообщении.

Подобные случаи пока носят единичный характер, уточнили в МВД.

По данным киберполиции, с администрацией мессенджера Max организовано взаимодействие, и мошеннические аккаунты незамедлительно блокируются. В то же время для прекращения незаконной деятельности через WhatsApp* необходимо заблокировать сам абонентский номер, на который он зарегистрирован, пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось о задержании в Ростовской области подозреваемого в пособничестве зарубежным мошенникам, которые использовали в своей схеме мессенджер Мax. Как отметили в МВД, это был первый случай дистанционного хищения денег с использованием национального мессенджера.

* Принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

