Дрон в третий раз атаковал торгпредство России в Швеции

Торговое представительство России в Швеции в ночь на 21 августа вновь подверглось нападению с использованием дрона. Беспилотник сбросил на здание дипмиссии пакет с краской. Об этом сообщается в телеграм-канале посольства РФ в Стокгольме.

Сегодняшний инцидент стал третьим за лето – предыдущие атаки происходили 17 июня и 5 июля, заявили в диппредставительстве, подчеркнув, что торгпредство является неотъемлемой частью посольства России в королевстве.

«Вызывает возмущение откровенное пренебрежение не только к дипломатическому иммунитету российских учреждений, но и к собственному шведскому законодательству», – заявили в дипмиссии, напомнив, что после июльского происшествия по совместному ходатайству посольства России и полиции Швеции местные власти установили над торговым представительством РФ бесполетную зону.

При этом расследование нападений полицией не дало каких-либо результатов, отметили дипломаты, указав на неспособность или нежелание шведской стороны пресечь атаки дронов и выполнять обязательства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года по обеспечению безопасности и неприкосновенности иностранных дипмиссий.

В дипмиссии призвали Стокгольм найти инициаторов и исполнителей этих акций и привлечь их к ответственности, в том числе с целью недопущения подобных нападений впредь. Бездействие властей становится политической позицией страны, подчеркивается в заявлении.

