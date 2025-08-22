Средства противоздушной обороны минувшей ночью перехватили и уничтожили 54 украинских беспилотника самолетного типа над восемью регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, большинство из них – 19 аппаратов – нейтрализовано над Брянской областью. Массированная воздушная атака отражена в Волгоградской области, где было сбито 11 вражеских дронов. Еще восемь беспилотников уничтожено над Ростовской областью, семь – над Воронежской, по три – над Белгородской и Орловской областями. Два дрона сбито в Курской области и один – над Крымом.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что из-за падения обломков беспилотников в южной части областного центра «возникли локальные возгорания сухой растительности». «На местах уже работают пожарные расчеты. По предварительным данным, пострадавших нет», – написал он в своем телеграм-канале.

В Ростовской области ПВО отразила атаку дронов в Миллеровском, Тарасовском и Каменском районах, уточнил врио губернатор региона Юрий Слюсарь. По его данным, пострадавших и разрушений нет. «В нескольких местах падения обломков загорелась трава, возгорания были оперативно потушены», – написал он в своем телеграм-канале.

Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил, что последствия массированной атаки БПЛА уточняются. На месте работают оперативные и экстренные службы, добавил он.

В то же, как информирует тг-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», киевский режим сегодня ночью вновь нанес удар по нефтепроводу «Дружба», через который поступает газ из России в Европу, в частности, в Венгрию. Дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию в Унече Брянской области.

Москва, Наталья Петрова

