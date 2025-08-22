Поставки нефти из России в Венгрию снова остановлены после очередной украинской атаки на нефтепровод «Дружба». Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Нефтепровод «Дружба» на российско-белорусской границе подвергся атаке – в третий раз за короткий промежуток времени. Перекачка сырой нефти в Венгрию снова прекращена», – написал он на своей странице в Facebook* (запрещен в России, принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской).

Сийярто назвал произошедшее очередной атакой на энергетическую безопасность Венгрии. «Очередная попытка втянуть нас в войну. Это не сработает! Мы продолжим поддерживать мирные усилия и защищать наши национальные интересы!» – добавил глава венгерского МИД.

Об атаке на нефтепровод «Дружба» также сообщила министр экономики Словакии Дениса Сакова. Прокачка нефти, по ее данным, скоро может остановиться.

Напомним, предыдущая атака ВСУ на нефтепровод произошла в понедельник, 18 августа. Поставки российской нефти по южной ветке «Дружбы» в Венгрию и Словакию тогда также были приостановлены. Прокачка была возобновлена в среду после окончания ремонтных работ.

В Госдуме сочли атаку украинских войск на нефтепровод «Дружба» местью Венгрии. Украина максимально пытается нанести вред тем странам, которые выступают за урегулирование конфликта и за подписание мирного соглашения, полагает первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Будапешт, Наталья Петрова

