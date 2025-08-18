Украина максимально пытается нанести вред тем странам, которые выступают за урегулирование конфликта и за подписание мирного соглашения. Такое мнение выразил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, комментируя заявление главы венгерского МИД Петера Сийярто о приостановке поставок нефти из России в Венгрию после того, как Украина атаковала ведущий в Венгрию нефтепровод.

По его словам, к таким странам относятся и Венгрия, и Словакия, и «многие другие страны уже присоединяются к этому процессу».

«Такая месть за то, что Венгрия хочет мира. Особенно в преддверии приглашения на ковер к американскому лидеру Дональду Трампу он (Зеленский – прим. ред.) показывает то, что может и самостоятельно проводить различные действия на международной арене», – полагает парламентарий (цитата по RT).

Однако, продолжил он, за этим скрывается паника и неуравновешенность. «Поэтому и происходят такие процессы, которые должны показать Европе, даже тем [странам], которые поддерживают Зеленского, его неадекватность», – резюмировал депутат.

Сийярто ранее сегодня заявил, что Украина вновь атаковала нефтепровод, ведущий в Венгрию, что о привело к прекращению поставок нефти в страну. Он назвал инцидент «очередным возмутительным и неприемлемым ударом по энергетической безопасности Венгрии». Об этом он написал в соцсети X (бывшая Twitter, заблокирована в РФ).

При этом министр подчеркнул, что электроэнергия, поступающая из Венгрии, играет ключевую роль в энергоснабжении Украины.

Сийярто также отметил, что российская сторона проинформировала его о ремонте трубопровода, но неизвестно, когда эта работа завершится и возобновятся поставки.

Москва, Наталья Петрова

