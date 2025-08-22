На МКАД три человека пострадали в ДТП с такси

Три человека пострадали в дорожной аварии на 81-м километре МКАД в Москве. Один из них получил серьезные травмы и был доставлен вертолетом в Институт имени Склифосовского. Об этом сообщает столичный департамент здравоохранения.

На месте ДТП работали три бригады скорой помощи, Центр медицины катастроф и авиамедицинская бригада. «Пострадавшего в тяжелом состоянии эвакуировали вертолётом в Институт им. Склифосовского, двое пострадавших средней тяжести госпитализированы в ММНКЦ им. С.П. Боткина», – говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Судя по видео с места аварии, в результате ДТП повреждения получил автомобиль такси.

В столичном дептрансе предупредили, что из-за аварии затруднено движение на внешней стороне 81-го километра МКАД, в районе съезда №82. Водителей попросили выбирать пути объезда.

