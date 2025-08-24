Украинские дроны атаковали промышленное предприятие в Сызрани

Сегодня ночью беспилотники атаковали объект промышленности в Сызрани. По предварительным данным, пострадавших нет.

Сегодня вражеские БПЛА атаковали промышленное предприятие в Сызрани. В городе было включено оповещение населения об угрозе атаки с использованием сирены и речевых объявлений через громкоговорители», – написал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Глава региона уточнил, что пострадавших нет. На местах работают оперативные службы. На территории Самарской области действует режим «Ковер», воздушное пространство временно закрыто.

Кроме того, минувшей ночью взрывы от работы ПВО слышали жители Белгородской, Курской, Тверской, Смоленской и Брянской областей.

На портом Усть-Луга в Ленинградской области сбито 10 вражеских дронов. Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, обломки беспилотника стали причиной возгорания на терминале НОВАТЭК.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

