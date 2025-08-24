Средства ПВО за ночь перехватили 95 вражеских БПЛА

Средства противовоздушной обороны минувшей ночью сбили 95 беспилотников над территорией 14 регионов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Брянской, Тверской, Калужской, Орловской, Тамбовской, Новгородской, Белгородской, Ростовской, Курской, Смоленской, Самарской, Ленинградской областей, Республики Крым и Республики Татарстан», – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что ночью беспилотники атаковали объект промышленности в Сызрани. По предварительным данным, пострадавших нет.

Кроме того, в результате падения сбитого дрона произошел пожар на терминале НОВАТЭК в порту Усть-Луга в Ленинградской области.

