24 августа 2025

Средства ПВО за ночь перехватили 95 вражеских БПЛА

Средства противовоздушной обороны минувшей ночью сбили 95 беспилотников над территорией 14 регионов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Брянской, Тверской, Калужской, Орловской, Тамбовской, Новгородской, Белгородской, Ростовской, Курской, Смоленской, Самарской, Ленинградской областей, Республики Крым и Республики Татарстан», – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что ночью беспилотники атаковали объект промышленности в Сызрани. По предварительным данным, пострадавших нет.

Кроме того, в результате падения сбитого дрона произошел пожар на терминале НОВАТЭК в порту Усть-Луга в Ленинградской области.

Москва, Зоя Осколкова

