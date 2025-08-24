В Москве прогремел взрыв в детском магазине

В Москве произошел взрыв в Центральном детском мире. По предварительным данным, пострадали два человека.

По словам очевидцев, мощный хлопок раздался на третьем этаже магазина. Затем этаж затянуло дымом, была объявлена эвакуация.

«По заявке на третьем этаже произошел хлопок баллона. Силами администрации проведена эвакуация до прибытия пожарно-спасательных подразделений», – сообщили РИА «Новости» в экстренных службах.

На данный момент известно о двух пострадавших. На месте работают оперативные службы.

Предположительно, газовый баллон взорвался во время ремонтных работ. В результате пострадали задействованные в ремонте работники.

Москва, Зоя Осколкова

