Понедельник, 25 августа 2025, 09:05 мск

Система ПВО за ночь сбила 21 дрон ВСУ над регионами России

За прошедшую ночь силы противоздушной обороны перехватили и уничтожили 21 украинский беспилотник самолетного типа над шестью российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, семь дронов сбили над Смоленской областью, шесть – над Брянской, три – над Орловской, три – над Московским регионом, в том числе два – на подлете к российской столице. Также по одном БПЛА нейтрализовано над Калужской и Тверской областями.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что на месте падения обломков перехваченных беспилотников работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших не поступало.

Главы Смоленской, Брянской, Калужской областей сообщали об отсутствии пострадавших и последствий не земле.

Москва, Наталья Петрова

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия