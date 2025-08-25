МВД накрыло один из крупнейших сайтов по торговле персональными данными россиян

Киберполиция пресекла работу одного из крупнейших в Рунете информационного ресурса, который злоумышленники использовали для незаконного оборота персональных данных россиян. На функционировании такой нелегальной платформы преступники заработали более 66 млн рублей. Правоохранители задержали организатора преступной деятельности и его сообщника. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По информации ведомства, ресурс располагал большими массивами данных, которые были собраны по результатам многочисленных утечек из различных структур. Информационная база использовалась коммерческими организациями, детективными и коллекторскими агентствами. Кроме того, выявлены факты получения конфиденциальной информации мошенниками для дальнейшего похищения денежных средств у населения.

Пользователям нелегального ресурса предоставлялись подробные досье на граждан, содержащие анкетные и паспортные данные, адреса проживания и места работы, сведения о доходах, кредитной истории, а также большое количество другой уникальной информации. Доступ к базе осуществлялся посредством специализированного программного обеспечения через веб-форму или АPI-интерфейса. Стоимость доступа зависела от объема услуг и статуса клиента. Нередко она превышала один миллион рублей в месяц.

Из-за высокой стоимости подписки на сервис доступ к нему зачастую перепродавался через объявления в специализированных телеграм-каналах и на теневых форумах, что значительно увеличивало риски распространения персональных данных российских граждан.

Как установили правоохранители, только на два расчетных счета компаний, подконтрольных организаторам преступной схемы, с декабря 2024 года поступило свыше 66 миллионов рублей. На данный момент проверяется информация более чем о 2 тысячах клиентов ресурса.

Собранные сотрудниками Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ материалы легли в основу уголовного дела, возбужденного Следственным управлением ГУ МВД России по Москве по частям 5 и 6 статьи 272.1 УК РФ (Незаконные использование, передача, сбор, хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, а равно создание, обеспечение функционирования информационных ресурсов, предназначенных для ее незаконных хранения и распространения).

Сотрудники киберполиции совместно с московскими коллегами и представителями ФСБ задержали в Подмосковье предполагаемого организатора криминальной схемы, владельца ресурса, и его технического помощника. В ходе обысков изъяты средства связи, компьютерная техника, договоры, бухгалтерские документы, а также серверы с базами данных общим объемом свыше 25 терабайт.

Владельцу сервиса и главному техническому администратору предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Работа ресурса полностью остановлена. Совместно с ФСБ приняты меры по выявлению возможных соучастников из числа иностранных граждан и спецслужб, и устранению рисков дальнейшей утечки охраняемых законом данных граждан РФ.

