Число погибших при взрыве на заводе в Рязани увеличилось до 28

Основные поисково-спасательные работы на месте взрыва в пороховом цеху в Рязанской области завершены, на территории предприятия и в Лесном продолжаются работы по ликвидации последствий. Об этом сообщил глава региона Павел Малков.

По его словам, подтверждена гибель 28 человек. «Продолжается опознание и проведение экспертиз. Семьи погибших получат более 5 млн, включая региональную выплату, компенсацию от предприятия и Социального фонда России», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

В настоящее время в больницах Рязани и Москвы остаются 37 человек, 120 лечатся амбулаторно.

«Пострадавшие получат от 413 тысяч до 1,2 млн рублей в зависимости от причиненного вреда, включая региональные выплаты и компенсацию от предприятия», – отметил Малков, добавив, что региональные выплаты семьям погибших и получившим вред здоровью уже начались.

