Вторник, 26 августа 2025, 11:29 мск

За ночь украинские дроны атаковали 15 регионов России

Российские средства противоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 43 украинских беспилотника, сообщает Минобороны РФ. Вражеские дроны атаковали 15 российских регионов.

По данным ведомства, по шесть БПЛА сбили над Ленинградской, Рязанской и Тульской областями, пять – над Волгоградской областью, четыре – над Брянской областью. По три беспилотника нейтрализовано над Орловской и Псковской областями, по два – над территориями Белгородской и Курской областей. Еще по одному дрону перехвачено в небе над Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Нижегородской и Ростовской областями.

Как уточнили в ведомстве, БПЛА были уничтожены в период с полуночи до 06:10 мск 26 августа.

Волгоградский губернатор Андрей Бочаров сообщал, что обломки одного из беспилотников повредили хозяйственную постройку в СНТ на юге Волгограда, обошлось без пострадавших.

По информации врио главы Ростовской области Юрия Слюсаря, в селе Новобессергеневка Неклиновского района в шести частных домах разбиты стекла в окнах, выбиты двери, посечены осколками стены и крыша. «В одном из домов частично разрушена стена и кровля. Также обломками поврежден автомобиль», – написал он в своем телеграм-канале, добавив, что никто не пострадал.

Власти Ленинградской, Калужской, Тульской и Брянской областей сообщили, что при отражении атаки БПЛА пострадавших и разрушений на земле нет. Главы остальных регионов ночной налет дронов не комментировали.

Обновлено: Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что при отражении атаки БПЛА в Сланцевском районе осколками повреждены стекла трех частных домов и автомобиль в деревне Загорье. Никто не пострадал. Под Рязанью обломки беспилотника повредили крышу частного дома, пострадавших нет, уточнил глава региона Павел Малков.

Добавим, ранним утром вводились ограничения на полеты в аэропортах Санкт-Петербурга, Пскова, Нижнего Новгорода, Казани и Нижнекамска. К настоящему времени все указанные авиагавани возобновили работу в штатном режиме.

Москва, Наталья Петрова

