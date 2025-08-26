Пять человек пострадали от отравления парами хлора в Кирове

В Кирове проводят проверку по факту отравления посетителей оздоровительного комплекса. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Инцидент произошел в частном оздоровительном комплексе «Море парк». Парами хлора отравились пять человек, четверо пострадавших госпитализированы, в том числе двое детей.

Следственный комитет проводит проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как сообщило руководство комплекса, внештатная ситуация случилась при проведении работ по модернизации системы фильтрации внутреннего бассейна. Было принято решение о дополнительных технических проверках оборудования.

Киров, Зоя Осколкова

