В Подмосковье роскошная яхта застряла под эстакадой

В Подмосковье дорогостоящая яхта застряла под эстакадой. Перевозивший судно водитель фуры не рассчитал габариты.
Инцидент произошел возле Долгопрудного. Грузовик перевозил 20-метровую яхту к месту зимней стоянки, но застрял под эстакадой.
В настоящее время решает вопрос извлечения судна с минимальным ущербом для него и конструкции эстакады.
Как уточняет телеграм-канал «Shot», предположительно, речь идет о яхте Princess 60, стоимость которой может достигать 80 млн рублей. Водителю грозит штраф за неправильную перевозку груза.
Москва, Зоя Осколкова
