Вторник, 26 августа 2025, 16:37 мск

В Подмосковье роскошная яхта застряла под эстакадой

В Подмосковье дорогостоящая яхта застряла под эстакадой. Перевозивший судно водитель фуры не рассчитал габариты.

Инцидент произошел возле Долгопрудного. Грузовик перевозил 20-метровую яхту к месту зимней стоянки, но застрял под эстакадой.

В настоящее время решает вопрос извлечения судна с минимальным ущербом для него и конструкции эстакады.

Как уточняет телеграм-канал «Shot», предположительно, речь идет о яхте Princess 60, стоимость которой может достигать 80 млн рублей. Водителю грозит штраф за неправильную перевозку груза.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

