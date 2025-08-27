Ночью средства ПВО перехватили 26 вражеских дронов

Минувшей ночью ВСУ атаковали с помощью боевых дронов пять регионов России. Противовоздушная оборона сбила 26 БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в сообщении.

15 БПЛА сбили над территорией Ростовской области, четыре – над Орловской, три – на Белгородской, по два – над Брянской и Курской областями.

Как сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, украинские дроны были перехвачены в Ростове, Таганроге, Новошахтинске, Неклиновском, Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районе. Обломками упавших аппаратов повреждены несколько частных домов и автомобилей, нарушено энергоснабжение одного из домовладений. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Белгороде в результате детонации беспилотника о дорожное полотно повреждено остекление в трех квартирах двух многоквартирных домов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется.

