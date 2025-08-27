СК начал проверку после игры мигрантов в бейсбол на тульском мемориале

Следственный комитет России организовал проверку по факту осквернения мемориала павшим воинам Великой Отечественной войны в Тульской области после появления сведений том, что мигранты играли там в бейсбол. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

«В соцмедиа сообщается, что в поселке Косая Гора Тульской области, где расположен мемориал павшим воинам ВОВ, мигранты играют в бейсбол. Следственными органами СК России по Тульской области по данному факту организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 354.1 УК РФ», – отметили в СК РФ.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Тульской области Владимиру Усову доложить о ходе проверки по данному факту.

В региональном управлении СК РФ сообщили, что уже проводят комплекс проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Напомним, 3 августа текущего года вступил в силу закон об уголовной ответственности за осквернение воинских мемориалов и захоронений. За совершение такого преступления теперь грозит штраф в размере до 5 млн рублей, принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок. Закон касается как мемориалов на территории России, так и за рубежом.

Москва, Наталья Петрова

