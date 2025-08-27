Иностранец закидал полицейских коктейлями Молотова и напал на них с ножом

В Москве иностранный гражданин напал на полицейских. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел на Щелковском шоссе. По словам очевидцев, мужчина стоял на проезжей части со стороны МКАДа, около заправки. Он кинул две бутылки с зажигательной смесью в ГБУ «Жилищник» и в автомобиль МВД.

Сотрудники полиции попытались скрутить дебошира, а он начал отмахиваться от них ножом. В результате хулигана удалось задержать.

Отмечается, что полицейские во время инцидента не пострадали. Мотивы злоумышленника устанавливаются. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Москва, Зоя Осколкова

